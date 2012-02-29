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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 12:30 BJT

〔两岸关系〕台湾准副总统吴敦义规划与中国副总理李克强在博鳌论坛会面

路透台北2月29日电---台湾博鳌代表团发言人张荣恭周三表示,准副总统吴敦义将以博鳌台湾代表团名誉团长身份参与博熬论坛,并规划与中国国务院副总理李克强进行双边会晤.

"李克强是未来的国务院总理...我们朝(吴)与李克强会面的方向规划当中."张荣恭说.

他指出,吴敦义与李克强的会面将是几个重要的双边会晤之一.而台湾代表团已有50多人报名参与.

中国国台办发言人范丽青於周三的记者会中对此表示,"我们欢迎吴敦义先生出席此次活动,并将提供适当协助."

吴敦义於年初的总统大选中,与现任总统马英九搭档胜出,成为准副总统.并已於日前御下行政院长一职.他赴博鳌参与论坛,并与中国高层会晤,是循四年前准副总统萧万长的赴陆模式.

双方会晤被视为检视两岸关系是否持续增进的指标之一.

博鳌论坛是重要的亚洲多边组织之一,今年将於4月1日至3日於中国海南岛举行.吴敦义将於5月20日就职.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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