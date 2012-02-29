版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:03 BJT

〔路透基点〕中国盈德气体集团贷款案已获银行承诺融资--RLPC

路透香港2月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国工业用气体供应商--盈德气体集团(2168.HK)三年期1亿美元贷款案,已开始获得银行承贷.

有几家银行承贷逾6,500万美元,其中一家银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,一家获得主办行头衔.

一如先前的报导,本贷款案修订条款之後,在本月初由唯一额度分配行德意志银行重新启动.

根据新贷款条款,本项分期偿还贷款规模目前为1亿美元,及5,000万美元超额配售权;原先在去年9月时启动的贷款案规模是1亿美元.贷款年期亦从原来的四年缩短至三年,平均期限从3.25年变成现在的2.5年.

是项交易的利率从原先的较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点,削减至较LIBOR加码355基点.然而,修订後的最高所有资金成本介於397-415基点,大致持平於原先的399-413基点.

银行受邀以下列四个档次参贷:

承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,最高所有资金成本为415基点.

承贷1,500万-1,900万美元的银行获主办行头衔,所有资金成本为405基点.

承贷1,000万-1,400万美元的银行获得高级经理行头衔,所有资金成本为401基点.

承贷500万-900万美元的银行获经理行头衔,所有资金成本为397基点.

募集资金用於一般公司用途.

根据另外一位消息人士说,德意志银行也为一项三年期1.50亿美元贷款案的现有贷款行提供25基点的免除费用.

该项贷款是在2011年3月时签订,亦为盈德气体首度涉足境外贷款市场.牵头行也是德意志银行.该批贷款获13家银行参与,最高所有资金成本为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐