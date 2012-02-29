〔路透基点〕中国盈德气体集团贷款案已获银行承诺融资--RLPC

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透香港2月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国工业用气体供应商--盈德气体集团(2168.HK)三年期1亿美元贷款案,已开始获得银行承贷.
有几家银行承贷逾6,500万美元,其中一家银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,一家获得主办行头衔.
一如先前的报导,本贷款案修订条款之後,在本月初由唯一额度分配行德意志银行重新启动.
根据新贷款条款,本项分期偿还贷款规模目前为1亿美元,及5,000万美元超额配售权;原先在去年9月时启动的贷款案规模是1亿美元.贷款年期亦从原来的四年缩短至三年,平均期限从3.25年变成现在的2.5年.
是项交易的利率从原先的较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点,削减至较LIBOR加码355基点.然而,修订後的最高所有资金成本介於397-415基点,大致持平於原先的399-413基点.
银行受邀以下列四个档次参贷:
承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,最高所有资金成本为415基点.
承贷1,500万-1,900万美元的银行获主办行头衔,所有资金成本为405基点.
承贷1,000万-1,400万美元的银行获得高级经理行头衔,所有资金成本为401基点.
承贷500万-900万美元的银行获经理行头衔,所有资金成本为397基点.
募集资金用於一般公司用途.
根据另外一位消息人士说,德意志银行也为一项三年期1.50亿美元贷款案的现有贷款行提供25基点的免除费用.
该项贷款是在2011年3月时签订,亦为盈德气体首度涉足境外贷款市场.牵头行也是德意志银行.该批贷款获13家银行参与,最高所有资金成本为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。