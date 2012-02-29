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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 13:59 BJT

〔台湾股市〕收涨2.04%至近七个月高位,受宏达电及电脑类股提振

路透台北2月29日电---台湾股市周三收高2.04%,为近七个月收盘高位.宏达电(2498.TW)跳升,公司在周日发布一系列新款智能手机,希望借此助其重拾市占率[ID:nCT0437504].

加权股价指数.TWII收高162.10点至8,121.44,为8月4日以来最高收盘水准;开盘为上扬1.09%.台湾市场2月27日和28日因假期休市,3月3日将补交易.

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