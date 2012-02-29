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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:36 BJT

更正:《外汇动态》美元/日圆下跌,在80日圆下方可见停止单

(更正:因译文有误,内文第三段改为,"日本10月31日干预後高位在79.55",非"该水准也是在日本10月31日干预後的高位") 0542GMT---美元/日圆JPY=跌至约80.35日圆,日内跌0.15%,因日本出口商月底卖盘而承压. 一日系银行交易商表示,一目均衡转换线80.23日圆被视为支撑位,市场可能试着触发在略低於80日圆的停损卖单. 美元若跌破80日圆,在79.50日圆附近有一重要支撑位,美元本月升势38.2%回档位为79.51,日本10月31日干预後高位在79.55.(完) --编译 戴素萍;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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