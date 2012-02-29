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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 13:56 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破122美元,欧洲央行流动性操作料激发买兴

路透新加坡2月29日电---布兰特原油周三升破122美元,中止连跌两日颓势,追随金融市场普涨的脚步,因预期欧洲央行的长期流动性操作将激发风险性资产的买兴.

亚洲股市持坚,欧元也守住涨幅,市场预估今日稍後欧洲银行业将从欧洲央行借入约6,700亿美元.

0515GMT时,布兰特近月合约LCOc1上涨0.69美元,至每桶122.24美元.周二结算价下跌2.62美元,报121.55美元.美国原油CLc1上涨0.54美元,至每桶107.09美元.该合约上日下滑2.01美元,结算价报106.55美元.

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