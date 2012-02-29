〔表格〕台股外资及陆资买超188.58亿台币,已连续两日买超

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透台北2月29日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股大幅买超188.58亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超12.87亿.2月份累计在台股共买超636.13亿.
三大法人今日合计买超216.25亿台币,上交易日修正後为卖超14.53亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/29 +188.58 +10.80 +16.87 +216.25
2/24 +12.87 -15.93 -11.48r -14.53r
2/23 -55.95r -8.58r +3.53r -61.00r
2/22 +57.54 +6.86 -3.36r +61.04r
2/21 -8.22 -6.33 -4.49r -19.04r
2/20 +11.00 +4.28 +5.57r +20.85r
2/17 +80.96 -3.95 -15.00 +62.02r
2/16 -13.04 -15.72 -4.14r -32.90r
2/15 +99.21 +22.29 -10.67r +110.83r
2/14 +22.69 -16.68 -1.42r +4.59r
2/13 -43.76r +18.86 -8.01r -32.90r
2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r
2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r
2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r
2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r
2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
----------------------------------------------------
本月累计 +636.13 +86.36 -51.94 +670.56
月份 外资 自营商 投信 合计
2月 +636.13 +86.36 -51.94 +670.56
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
参看相关细节,请点选(here)
参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。