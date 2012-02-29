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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:47 BJT

《外汇动态》美元/马币测试费波纳奇支撑位,或下看2.9600

0629GMT---美元/马币MYR=MY正测试费波纳奇支撑位,因银行间投机客的操作. 美元/马币下跌0.5%至2.9975,略低於2.9983,此为7月-10月升势的76.4%回档位. 在2月8日低位2.9950附近有一些空头回补,若该回档位被攻克,可能下探2.9575-2.9600,此为8月底-9月初的低位.(完) --编译 戴素萍;审校 高琦 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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