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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:51 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜连续第四日上涨,等待欧洲央行流动性操作

路透新加坡2月29日电---伦敦期铜周三小幅上涨,为连续第四个交易日走高,受欧洲央行即将挹注更多新资金以缓解欧洲债务紧张状况所助,另外美国再度公布乐观的经济数据亦提振铜价.

尽管全球最大铜消费国--中国的需求不兴,今年以来铜价已经上涨超过13%,因欧元区债务危机已经缓慢地获得化解,而美国经济则展现出更具持续性的复苏力道.

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