〔台湾汇市〕台币兑美元收创近半年高位,多头凌厉促外资强劲汇入

路透台北2月29日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘劲扬1.62角,并创下近半年以来高位.因欧洲央行将启动第二轮长期再融通操作(LTRO),鼓舞市场对风险交易的热情,资金回流亚洲新兴市场,带动台股及台币接连走升.

汇银人士指出,盘初反应连假期间国际美元弱势,加上台股多头气势凌厉上扬逾百点,促台币顺势补涨.尽管逢低见进口商、油款的美元买盘陆续出笼,但仍不敌外资强劲汇入及出口商月底抛汇需求.

"积了休假期间非美币别的涨势,台币今天一举反应出来."一位本地银行交易人士表示.

除尾盘央行例行调节,收回约5分涨幅外,交易商表示,盘中虽见央行不时站在美元买方,以缓和台币走势,但并没有特定防守价位,显示并非台币单单独涨,央行不会刻意与外资逆势而为,待本波美元卖压消化完毕再做打算.

市场人士表示,目前汇价於29.40附近有获利了结压力,加上市场观望欧洲央行稍晚公布注入流动性细节,谨慎气氛弥漫,慎防短线可能会有停利的台币卖盘出现.不过,若外资持续大举汇入,促台币顺利突破29.4元压力价位,短线将再往29.2元测试.

他们强调,後续仍需持续关注台股及欧元汇价走势.

台币兑美元今日收在29.420元,前次收盘高位出现在2011年9月9日,报29.221元.另外,台币盘中亦触及29.368元,创下2011年9月13日的29.320元以来最高.

台股加权指数.TWII周三收盘大涨2.04%,至8,121.44点;外资及陆资在台股大幅买超188.58亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超12.87亿.[ID:nCT0437746]另外,外资台指期多单多单大增8,425口,累计未平仓多单达1万5,409口.

多数新兴亚洲货币周三扩大涨幅,2月为连续第二个月上涨,受助于资金流入该地区.在欧洲央行(ECB)提供低息资金的推动下,新兴亚币3月料持坚.[EMRG/SGCN]

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