〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1318334]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1398402]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1378662]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0492083]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 许娜
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。