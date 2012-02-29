〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,美国经济复苏"慢得让人沮丧",可能需要4-5年时间才能让失业率再次降至约6%的水准.他还称,经济复苏受到"一些阻力因素"的拖累,但当前货币政策适当,能帮助经济.[ID:nCN1417136]

欧洲央行(ECB)管理委员会委员表示,担心流动性提供的长期影响,其并称欧洲央行总裁德拉吉希望第二轮长期再融资操作(LTRO)对实体经济的影响更大,现在所做的行动不需要重复数次.[ID:nCN1416182]

英国央行副总裁塔克表示,政府的资产负债表状况一片混乱,需要进行修补,而紧缩的财政政策仍是该行透过货币政策来支撑经济的前提.此外,英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特称,欧元区问题仍是英国经济面临的重大风险,利率处於非常低水准有其原因,这种情况不会很快结束.[BOE-CMN]

日本央行审议委员龟崎英敏表示,目前日本经济复苏停滞,但料将恢复温和复苏.不过他多次强调,需对日本经济面临的风险采取先行防范措施,例如日圆大涨及海外需求放缓等.[ID:nCN1417432][ID:nCN1417920]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率10.50% 2012年1月18日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.25% 2012年1月19日降25基点

印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点

附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)