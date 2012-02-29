〔台湾债市〕101/1期借券成交42亿台币,加权平均利率0.6116%

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透台北2月29日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/1 42 0.6800 0.5000 0.6116 162.0 160.0
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B