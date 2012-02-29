《外汇动态》欧元/美元重要突破水位分布於1.3350-1.3550

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
0839GMT---亚洲国家央行料在1.3450附近出手.欧盟的跨国机构则在1.3470上方.据称在1.3500障碍前方的欧元卖单高达30亿欧元.正如所有障碍一样,障碍上方有极大量停止单.
1.3525及1.3550亦设有障碍.1.3550上方的大型停止单,代表将有大规模阻力.100周移动均线位置1.3528从11月以来一直形成阻力.
更多买单在1.3400-10.在1.3350的大型停止单,显然是修正走势的重要支撑关键.
1.3550上方的关键位在200日移动均线位置1.3720,及周线云区底部1.3820.在1.3350下方的关键位是100日移动均线位置1.3299.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。