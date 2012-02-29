《外汇动态》欧元/美元重要突破水位分布於1.3350-1.3550

0839GMT---亚洲国家央行料在1.3450附近出手.欧盟的跨国机构则在1.3470上方.据称在1.3500障碍前方的欧元卖单高达30亿欧元.正如所有障碍一样,障碍上方有极大量停止单.

1.3525及1.3550亦设有障碍.1.3550上方的大型停止单,代表将有大规模阻力.100周移动均线位置1.3528从11月以来一直形成阻力.

更多买单在1.3400-10.在1.3350的大型停止单,显然是修正走势的重要支撑关键.

1.3550上方的关键位在200日移动均线位置1.3720,及周线云区底部1.3820.在1.3350下方的关键位是100日移动均线位置1.3299.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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