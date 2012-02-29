更正:〔瑞士数据〕KOF领先指标中止下滑趋势,暗示经济正触底回升

(因英文有误,内文第五段瑞士第四季经济预估应为仅较上季萎缩,非"预估将较上季萎缩,亦料将较上年同期下滑")

* KOF领先指标在2月中止下滑趋势

* 2月指数报负0.12,1月修正後为负0.15

* KOF预期将经济将较上年呈现萎缩,但压力减轻

路透苏黎世2月29日电---瑞士受到全球经济成长疲软及强势瑞郎冲击的压力正逐渐减轻,因周三公布的一项重要前瞻性经济指标出现近一年来首见的微小改善.

倍受敬重的瑞士智库KOF周三公布,瑞士2月KOF领先指标为负0.12,1月修正後为负0.15.该指标预示着该国经济约未来六个月内的表现.

此一结果与接受路透调查的分析师预估相符.

"未来数月瑞士国内生产总值(GDP)可能较上年同同期小幅萎缩,但压力正在减轻."KOF在一份声明稿中指出.

瑞士第四季经济预估将较上季萎缩,若2012年第一季又呈现萎缩,则将使其正式步入衰退.

邻国德国也处於类似的景况,但今年初已有多个迹象显示其正迅速复苏;德国为瑞士企业的重要需求动能来源之一.

尽管瑞士央行将欧元兑瑞郎汇价设定1.20的底线,但瑞郎仍较2008年雷曼兄弟倒闭时升值了约30%.出口业及旅游业因而大受打击.

瑞士央行预估今年瑞士经济将仅成长0.5%,而多位分析师表示,包括来自制造业等惨澹的经济数据可能让瑞士央行有采取更多措施的理由.(完)