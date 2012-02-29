《外汇动态》欧元多头需设想ECB流动性操作过後的景况

0906GMT---欧洲央行第一轮三年期融资操作金额颇高,当时有部分人士将之视为欧元区金融机构疲弱的迹象之一.但这样的看法逐步转变,因市场意识到欧洲央行的大胆举措成为改变局势的因素,大大降低了许多尾部风险. 因此,在周三即将进行的三年期融资操作之前,欧元兑美元EUR=持稳於1.34区间. 不过欧元多头的确必须考虑一些问题. 欧洲央行的资产负债表已经大幅扩张.未来这可能成为一大问题.其次是在三年期融资操作过後,接下来的政策是什麽? 周三有媒体引述欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼谈话指出,欧元区"有一些被称之为上瘾银行的特定问题,而这些问题必须获得解决."(完) --编译 张明钧;审校 蔡美珍