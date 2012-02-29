《外汇动态》欧元多头需设想ECB流动性操作过後的景况

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
0906GMT---欧洲央行第一轮三年期融资操作金额颇高,当时有部分人士将之视为欧元区金融机构疲弱的迹象之一.但这样的看法逐步转变,因市场意识到欧洲央行的大胆举措成为改变局势的因素,大大降低了许多尾部风险. 因此,在周三即将进行的三年期融资操作之前,欧元兑美元EUR=持稳於1.34区间. 不过欧元多头的确必须考虑一些问题. 欧洲央行的资产负债表已经大幅扩张.未来这可能成为一大问题.其次是在三年期融资操作过後,接下来的政策是什麽? 周三有媒体引述欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼谈话指出,欧元区"有一些被称之为上瘾银行的特定问题,而这些问题必须获得解决."(完) --编译 张明钧;审校 蔡美珍
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。