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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 17:27 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元逼近三个半月高点,静观ECB注资结果

路透伦敦2月29日电---英镑兑美元周三走高至三个半月高点附近,欧洲央行即将释出低成本资金,令冒险意愿获得支撑.

此外,投资人月底调整仓位的资金流亦让英镑获得支撑,多位交易商表示这类调整操作可能让美元兑多数货币面临压力.不过据传位於1.5950及1.60的期权障碍可能阻碍涨势.

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