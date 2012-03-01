〔专栏节选〕欧洲经济改革--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月1日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

全球经济危机连环爆，大体上台湾所受冲击有限，堪称稳定的世外桃源。回顾二○○八年美国爆发次贷危机，台湾出口厂商快速将市场转向欧洲经济体，总出口量并未明显受到美国市场萎缩的冲击。

到了一○年，欧债危机初起时，台湾的出口又立刻转往新兴市场，如中国、东南亚等国家。後来，中国为了吸收○八年和○九年政府在市场挹注的大量流动性，以及美国第二波量化宽松货币政策所造成的影响，而采取信用紧缩政策时，美国又因为经济复苏而带动台湾的出口。

台湾能避开这几波劫难，稳定的经济表现，并非纯粹靠运气，有几项因素抵销了可能的冲击。

首先是，当前经济发展呈现「半充气气球效应」（half-filled balloon effect）。简言之，经济趋势倾向零和游戏；当对债务人不利时，就是对债权人有利；反之，有利债务人时，债权人的权益就受损了。

过去那些借太多钱购屋的美国人，现在日子并不好过；但当初在房价高档卖屋的民众，却发现目前不动产市场有不少物美价廉的标的。这是过去几年来，美国和全球其他地区财富差距扩大的主要原因之一。不过这样也有助於美国较富有民众，将资金投入经济体之中，对整体经济复苏还是有帮助。

至於欧洲方面，欧猪五国的苦难，尤其是希腊，带动欧元的贬势，并为德国的出口增添动能。

台湾面对全球经济困局，出口动能还能维持不坠的另一个原因在於，台湾拥有具弹性的中小企业经济结构。中小型企业禁不起巨幅亏损，因此面对经济衰退时，必须快速移转营运焦点，决策的执行力也较明快。

现今欧债危机尚未落幕，情况甚至可能更糟。专家表示，最近对希腊的金援规模还不够，无法确保能够解决堆积如山的债务；其债务重整计画，可能在二○年之前，将希腊负债占ＧＤＰ比重由现在的一六○％降至一二○％，等於现今义大利的负债水准。但就算降幅这麽大，整体负债率还是很惊人。

所幸这种悲惨景况只发生在希腊，不至於严重冲击到全球总体需求。希腊万一更进一步违约，甚至被踢出欧元区，也不会影响到全球经济成长。

危机加速了经济改革的步调，也抵销了经济危机所带来的冲击，并创造了新的经济成长动能。希腊和爱尔兰的濒死经验，让义大利和西班牙学会了敬畏上帝。南欧这些俗称地中海俱乐部国家，在○二年搭上欧元顺风车，减轻了信用成本，他们却利用较低廉的信用成本来增加社会福利支出，而非用来提高劳动生产力。如今，这些改革即将启动，服务业也可望更进一步开放，这些都可提高泛欧洲的经济效率。

尽管这些改革可能得耗时数年，才会对全球需求产生效果，但别忘了，美国也是花了好长时间才重回成长轨道；而我们现在正在享受美国复苏的甜蜜果实。(完)

--整理 高洁如/曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.