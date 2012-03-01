台湾经济指标预测--3月1日至5月21日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北3月1日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------
3/5 1600 外汇存底 2月底 -- 3,903.04亿美元
3/5 1600 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +2.37%(年变动率)
3/7 1600 商品出口 2月 -- -16.8%(年变动率)
3/7 1600 商品进口 2月 -- -11.9%(年变动率)
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------------
3/20 1600 外销订单 2月 -- -8.63%(年变动率)
3/22 1600 季调失业率 2月 -- 4.19%
3/23 1600 工业生产 2月 -- -16.46%(年变动率)
-------------------------------3月26日当周----------------------------------------
3/26 1610 M2货币总计数 2月 -- +5.22%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。