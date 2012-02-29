〔台湾个股〕力晶称在尔必达破产後,将协助子公司瑞晶出售产品维持营运

路透台北2月29日电---台湾记忆体制造大厂力晶5346.TWO周三表示,在尔必达6665.T宣布破产重整後,力晶将协助代工子公司瑞晶4932.TWO出售产品,维持瑞晶正常营运.

瑞晶为尔必达与力晶合资成立的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商.力晶董事长黄崇仁在记者会上称,依据条约,瑞晶的产品只能出货给尔必达及力晶,如今尔必达陷入破产重整,力晶将担起协助销售的角色.

在近期DRAM价格有所回升下,黄崇仁表示,再度经销瑞晶的产品後,将提高力晶营收;但瑞晶每月8万片全产能中,力晶有能力代售多少,还在协商中.

至於尔必达是否有意出售瑞晶持股筹资,黄崇仁表示,"现在决定权在法院手里,不是尔必达讲了就算."

与台厂在供货及技术合作密切的尔必达916665.TW周一宣布申请破产保护,首当其冲是其在台湾代工子公司瑞晶,与合作夥伴力晶;不过,与美光(MU.O)结盟的南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW阵营,则被视为可望成为供给过剩改善的受惠者.[ID:nCT0437572]

目前尔必达在瑞晶持股64.7%,力晶则为33.3%.瑞晶去年销货予尔必达及力晶分别占该年度销售金额的88%与12%;而自去年8月开始则是100%销货予尔必达.

力晶在去年11月已宣布,今年起将转攻快闪记忆体及晶圆代工,用於个人电脑(PC)的DRAM产能今年将进一步降低至仅15-20%,以挥别DRAM产业的景气循环风险.[ID:nCT0418352]

与尔必达签有技术移转合约的力晶在周二公告称,对尔必达并无应收帐款,相关制程技术移转顺利且即将进入量产,至於与尔必达已签订的产销合作协议已於去年底因整体市场供需失调而自动暂停执行,因此尔必达事件对双方目前的合作关系并无实质影响.(完)