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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 18:31 BJT

〔德国金融〕2月企业信贷为极为宽松,因德国民众寻求国内投资--Ifo

路透柏林2月29日电---德国智库Ifo周三表示,德国2月企业信贷条件为九年来最宽松.

这家位於慕尼黑的智库表示,其针对约4,000家企业进行的月度信贷调查结果显示,约21.1%的受访者认为银行放贷条件偏紧,低於1月的22.8%.

"金融危机已经改变德国民众对於积蓄的投资方式."Ifo主席辛纳表示.

"他们不再寻求海外投资,而是转向国内投资.这是当前驱动德国经济成长的最重要动力."他说道.

这项调查始於2003年初.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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