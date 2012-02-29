〔德国金融〕2月企业信贷为极为宽松,因德国民众寻求国内投资--Ifo

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透柏林2月29日电---德国智库Ifo周三表示,德国2月企业信贷条件为九年来最宽松.
这家位於慕尼黑的智库表示,其针对约4,000家企业进行的月度信贷调查结果显示,约21.1%的受访者认为银行放贷条件偏紧,低於1月的22.8%.
"金融危机已经改变德国民众对於积蓄的投资方式."Ifo主席辛纳表示.
"他们不再寻求海外投资,而是转向国内投资.这是当前驱动德国经济成长的最重要动力."他说道.
这项调查始於2003年初.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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