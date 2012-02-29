〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因忧心需求放缓且马币上涨

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透新加坡2月29日电---马来西亚毛棕榈油期货周三下跌,因市场担心需求放缓及马币(林吉特)上涨.不过有关欧洲央行将供给欧洲银行业低息三年期贷款的预期,帮助限制了跌幅.
马来西亚2月出口数据预示未来需求放缓.部分市场人士将之归因于印尼减税政策抢走了订单.
指标5月棕榈油期货FCPOc3收低0.8%,报每吨3,270马币.
成交量为21,483口,低於通常25,000口的水平.
船运调查机构Intertek Testing Services公布,马来西亚2月棕榈油出口较前月下降10.5%.
另一个调查机构Societe Generale de Surveillance发布的数据显示出类似下行趋势,出口较1月减少 9.5%.
路透技术分析师王涛称,波浪周期分析显示,棕榈油将跌到每吨3,244马币.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B