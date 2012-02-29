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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 18:28 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因忧心需求放缓且马币上涨

路透新加坡2月29日电---马来西亚毛棕榈油期货周三下跌,因市场担心需求放缓及马币(林吉特)上涨.不过有关欧洲央行将供给欧洲银行业低息三年期贷款的预期,帮助限制了跌幅.

马来西亚2月出口数据预示未来需求放缓.部分市场人士将之归因于印尼减税政策抢走了订单.

指标5月棕榈油期货FCPOc3收低0.8%,报每吨3,270马币.

成交量为21,483口,低於通常25,000口的水平.

船运调查机构Intertek Testing Services公布,马来西亚2月棕榈油出口较前月下降10.5%.

另一个调查机构Societe Generale de Surveillance发布的数据显示出类似下行趋势,出口较1月减少 9.5%.

路透技术分析师王涛称,波浪周期分析显示,棕榈油将跌到每吨3,244马币.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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