〔加拿大汇市〕加元/美元触及逾五个月高位,受ECB融资操作助推

路透多伦多2月29日电---加元兑美元周三升至逾五个月高位,受欧洲央行(ECB)对欧元区挹注大量流动性及机构投资人月底买盘提振.

约800家银行在欧洲央行第二轮三年期融资操作申贷了5,300亿欧元资金,大致符合预期,推升高收益货币需求.

"这应对欧元不利,因那是某种形式的量化宽松,"National Bank Financial外汇交易主管Jack Spitz称.

欧元兑加元EURCAD=R周三跌1.6%,创近10个月最大单日跌幅.

加元兑美元CAD=D4收於0.9895加元或1.0106美元,高於周二的0.9954加元或1.0046美元,也是加元9月16日以来最高收位.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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