〔美国股市〕ADR挫跌而成交量上扬,欧洲及南美的材料能源股下滑

路透纽约2月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三挫跌,暗示稍後海外市场开盘後可能还有一波跌势.

各地区ADR普现卖压,但主要集中在欧洲和南美的材料、能源和银行股.不过日本电子和汽车类股以及多支中国和其他亚洲个股也跌.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR追踪的ADR成交量达1.3亿股,为1月最後一日以来最高水准.该指数下跌1.2%,标准普尔500指数.SPX收低0.5%.

矿业巨擘必和必拓的ADR(BHP.N)跌1.1%至76.82美元,随金属价格走低.

部分交易商称,美国联邦储备理事会主席贝南克的证词未暗示进一步挹注流动性以刺激经济增长,是推动今日市场走势的原因.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌1.2%.

索尼ADR(SNE.N)下挫3.9%至21.39美元.

大宗商品股拖累拉美.巴西淡水河谷ADR(VALE.N)跌2.9%至25.14美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.3%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收低1.2%.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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