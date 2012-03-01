《台湾报摘》--工商时报3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 头版头条:
--日圆趋贬,沉寂多时的"利差交易(carry trade)"再度活跃,转战亚洲高风险资产,热钱回流推升台湾股汇双大涨.周三外资一口气买超188亿台币,台股应声大涨2.04%收8,121点,一举跳空飞跃年线、8千大关.法人直指,台股这波"中期反弹"已经强化为"中长期反弹".
* 其他:
--经建会发布元月景气灯号,受到生产、贸易及金融面表现疲弱影响,景气亮出连续第三个月蓝灯(代表景气低迷),惟领先指标已呈现连续第五个月回升,显示当前景气虽仍低缓,但渐露曙光,未来将呈逐季好转态势.
--内政部发布去年第四季住宅需求动向调查报告,显示台湾地区房价所得比升至9.3倍,创有调查以来的最高,而台北市房价所得比虽未再刷新纪录,但仍高达15.3倍,显示国人购屋压力愈趋沉重.
--金管会打算开放银行接受大陆政府债券、具备一定条件陆银发行的定存单,做为授信担保品.据了解,陆委会方面已回函同意开放,但中央银行方面则仍有疑虑,尚未回函.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。