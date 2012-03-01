〔企业并购〕汇丰接近於出售其保险业务给法国安盛保险及QBE--报导

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透伦敦2月29日电---英国Sky News周三报导,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)正接近於将其一般保险业务出售给法国安盛保险(AXA)(AXAF.PA)和澳洲QBE(QBE.AX),作价10亿美元.
该报导引述熟悉内情人士称,汇丰可能将亚洲地区除香港以外的一般保险业务出售给安盛保险.报导称交易可能会在下周初宣布.
安盛保险也将取得墨西哥地区业务.另外,澳洲QBE将买下汇丰在香港的恒生保险业务,并接手其在阿根廷的业务.
汇丰在伦敦的发言人不愿对该报导置评.安盛保险及QBE也不愿评论.
本月稍早时,熟悉内情人士曾对路透表示,安盛保险和美国保险商ACEACE.N正寻求买下汇丰的一般保险分支.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。