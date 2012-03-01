〔企业并购〕汇丰接近於出售其保险业务给法国安盛保险及QBE--报导

路透伦敦2月29日电---英国Sky News周三报导,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)正接近於将其一般保险业务出售给法国安盛保险(AXA)(AXAF.PA)和澳洲QBE(QBE.AX),作价10亿美元.

该报导引述熟悉内情人士称,汇丰可能将亚洲地区除香港以外的一般保险业务出售给安盛保险.报导称交易可能会在下周初宣布.

安盛保险也将取得墨西哥地区业务.另外,澳洲QBE将买下汇丰在香港的恒生保险业务,并接手其在阿根廷的业务.

汇丰在伦敦的发言人不愿对该报导置评.安盛保险及QBE也不愿评论.

本月稍早时,熟悉内情人士曾对路透表示,安盛保险和美国保险商ACEACE.N正寻求买下汇丰的一般保险分支.(完)