《台湾报摘》--经济日报3月1日

* 头版头条:

--苹果电脑(AAPL.O)已广发媒体邀请函,参与3月7日新产品发布会,外界猜测千呼万唤的新iPad(iPad 3)将在同日发布.苹果股价周二以535.41美元收盘再创历史新高,周三续扬,市值突破5千亿美元大关.

* 其他:

--台湾力晶5346.TWO周三公告,出售手中瑞晶4932.TWO持股2.74亿股给封测厂力成(6239.TW),以抵销应付帐款.力晶董事长黄崇仁强调,虽然对瑞晶持股比降低,但"拚老命也会救瑞晶",将协助瑞晶销售,挺过尔必达6665.T声请破产的冲击.

--推动具两岸特色金融业务专案小组将成军,金管会周三首度邀集中央银行、陆委会等单位,召开工作小组会议,将密集跨部会研商松绑法令,协助国内金融业在两岸三地密切合作,拓展新商机.

--新版巴塞尔协定(Basel III)规定银行发行债券资本工具,当普通股低於一定比率时,必须启动注销,此举将使银行发债成本大增,冲击不小.金管会主委陈裕璋指示找业者沟通,评估影响性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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