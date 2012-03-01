《台湾报摘》--经济日报3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 头版头条:
--苹果电脑(AAPL.O)已广发媒体邀请函,参与3月7日新产品发布会,外界猜测千呼万唤的新iPad(iPad 3)将在同日发布.苹果股价周二以535.41美元收盘再创历史新高,周三续扬,市值突破5千亿美元大关.
* 其他:
--台湾力晶5346.TWO周三公告,出售手中瑞晶4932.TWO持股2.74亿股给封测厂力成(6239.TW),以抵销应付帐款.力晶董事长黄崇仁强调,虽然对瑞晶持股比降低,但"拚老命也会救瑞晶",将协助瑞晶销售,挺过尔必达6665.T声请破产的冲击.
--推动具两岸特色金融业务专案小组将成军,金管会周三首度邀集中央银行、陆委会等单位,召开工作小组会议,将密集跨部会研商松绑法令,协助国内金融业在两岸三地密切合作,拓展新商机.
--新版巴塞尔协定(Basel III)规定银行发行债券资本工具,当普通股低於一定比率时,必须启动注销,此举将使银行发债成本大增,冲击不小.金管会主委陈裕璋指示找业者沟通,评估影响性.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。