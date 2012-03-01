〔台湾个股〕力晶出售部份瑞晶持股予力成,以抵销应付帐款

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月1日电---台湾记忆体制造大厂力晶5346.TWO周三晚间公告,出售2.74亿股的瑞晶4932.TWO持股予封测厂力成(6239.TW)以抵销应付帐款.在日本大厂尔必达6665.T宣布破产保护後,瑞晶及力成均为受牵连的苦主之一.
力晶公告称,此次出售瑞晶每股价格14.03台币,总金额约38.5亿台币;此外,力晶亦出售1.818亿股钜晶股份,总金额15.03亿台币.
瑞晶为尔必达与力晶合资成立的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商,在此股权移转後,尔必达持股比64.7%,力晶21.31%,力成则为9.31%.
与台厂在供货及技术合作密切的尔必达916665.TW周一宣布申请破产保护,首当其冲是其在台湾代工子公司瑞晶,与合作夥伴力晶;不过,与美光(MU.O)结盟的南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW阵营,则被视为可望成为供给过剩改善的受惠者.[ID:nCT0437572]
力晶周三表示将协助代工子公司瑞晶出售产品,维持瑞晶正常营运.[ID:nCT0437888]
瑞晶昨日在没有跌幅限制的兴柜收盘暴跌31%,报7.3台币,盘中一度触及6台币历史新低.(完)
--记者 张雅菁; 审校 乔艳红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。