〔台湾个股〕力晶出售部份瑞晶持股予力成,以抵销应付帐款

路透台北3月1日电---台湾记忆体制造大厂力晶5346.TWO周三晚间公告,出售2.74亿股的瑞晶4932.TWO持股予封测厂力成(6239.TW)以抵销应付帐款.在日本大厂尔必达6665.T宣布破产保护後,瑞晶及力成均为受牵连的苦主之一.

力晶公告称,此次出售瑞晶每股价格14.03台币,总金额约38.5亿台币;此外,力晶亦出售1.818亿股钜晶股份,总金额15.03亿台币.

瑞晶为尔必达与力晶合资成立的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商,在此股权移转後,尔必达持股比64.7%,力晶21.31%,力成则为9.31%.

与台厂在供货及技术合作密切的尔必达916665.TW周一宣布申请破产保护,首当其冲是其在台湾代工子公司瑞晶,与合作夥伴力晶;不过,与美光(MU.O)结盟的南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW阵营,则被视为可望成为供给过剩改善的受惠者.[ID:nCT0437572]

力晶周三表示将协助代工子公司瑞晶出售产品,维持瑞晶正常营运.[ID:nCT0437888]

瑞晶昨日在没有跌幅限制的兴柜收盘暴跌31%,报7.3台币,盘中一度触及6台币历史新低.(完)