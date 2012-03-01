〔全球投资〕贝莱德CEO仍看好美股,称应纳入派息股和投资级公司债

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透纽约2月29日电---贝莱德董事长暨执行长(CEO)Laurence Fink周三指出,即便美国股市今年迄今已强劲上涨,他仍认为美股颇具吸引力.
"股票估值距昂贵还有很长的距离."Fink在对外关系委员会(Council on Foreign Relations)的CEO系列演讲对听众表示.
就业增长,制造业和消费者信心趋於乐观,以及股票相较其它资产类别的风险-报酬比诱人等迹象,都显示美国经济改善.
Fink指出,投资人的投资组合中应纳入派息的股票、跨国企业和投资级别公司债.
在场边被问到对房市及投资者活动的看法时,Fink告诉路透:"随着市场开始触底,正开始看到投机热潮涌起.但可能还要消化一年半,余屋仍过多."
对冲基金、私募股权投资公司和其他资金雄厚的投资人正伺机承接止赎屋,并出租获利.
Fink还针对中国经济表示"我不认为中国经济2012年会放慢",且称中国正在放松政策,那将有助重新刺激经济.他也赞扬了中国当前领导阶层.
Fink亦表示欧洲央行的长期再融资操作解决许多问题,但若无根本上的增长,欧洲仍易受伤害.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。