《外汇动态》美元兑马币微升,在接近3.000附近上档受限

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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0245GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY微涨,因银行间投机客进行空头回补;但他们并不愿意追高,因为中国官方采购经理人指数(PMI)表现强劲,可能激励风险胃纳.[ID:nCN1420118]
美元兑马币上涨0.1%,报2.9965,此前一度上涨至3.0055.
"市场仍然偏空,我会在约2.9930-50时逢低买进,并把停损设在2.9900,"吉隆坡一位交易商表示.
但他不会在3.0000上方增加美元兑马币仓位,他表示:"中国官方PMI显示全球经济改善."(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。