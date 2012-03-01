《外汇动态》美元兑马币微升,在接近3.000附近上档受限

0245GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY微涨,因银行间投机客进行空头回补;但他们并不愿意追高,因为中国官方采购经理人指数(PMI)表现强劲,可能激励风险胃纳.[ID:nCN1420118]

美元兑马币上涨0.1%,报2.9965,此前一度上涨至3.0055.

"市场仍然偏空,我会在约2.9930-50时逢低买进,并把停损设在2.9900,"吉隆坡一位交易商表示.

但他不会在3.0000上方增加美元兑马币仓位,他表示:"中国官方PMI显示全球经济改善."(完)