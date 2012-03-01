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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 11:35 BJT

〔台湾债市〕RP利率大致持稳,月初资金回流抵销债券交割效应

路透台北3月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致持稳.月初资金陆续回流,抵销联邦银行(2838.TW)及鸿海(2317.TW)两支债券交割的紧缩因素影响,市场资金宽松,调度相当顺利.

交易商指出,由於先前在上月底流出的投信资金回流,加之银行体系资金也十分充裕,今日市场资金供应平稳偏多;至於寿险资金供应则尚称平稳,各家机构多缺不一.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同於上日.

联邦银行金融债及鸿海公司债今日发行,金额分别为15亿及90亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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