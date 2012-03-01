〔台湾债市〕RP利率大致持稳,月初资金回流抵销债券交割效应

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北3月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致持稳.月初资金陆续回流,抵销联邦银行(2838.TW)及鸿海(2317.TW)两支债券交割的紧缩因素影响,市场资金宽松,调度相当顺利.
交易商指出,由於先前在上月底流出的投信资金回流,加之银行体系资金也十分充裕,今日市场资金供应平稳偏多;至於寿险资金供应则尚称平稳,各家机构多缺不一.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同於上日.
联邦银行金融债及鸿海公司债今日发行,金额分别为15亿及90亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。