《外汇动态》日本外汇保证金交易商新西兰元/日圆仓位转为净空仓

0256GMT---东京金融交易所(TFX)日本外汇保证金交易商的新西兰元/日圆仓位周三转为净空仓,为2006年7月以来首次. 截至2月29日,外汇保证金交易商所持新西兰元/日圆NZDJPY=R净空头为120亿日圆;前一日为2亿日圆的净多仓. 新西兰元曾是日本保证金交易商的最爱,但自新西兰元/日圆在2008年全球金融危机期间重挫後,其受欢迎程度在下降. 保证金交易商周三也削减美元/日圆和澳元/日圆净多头仓位,美元/日圆和包括南非兰特在内的七种主要货币兑日圆净多头仓位总计减少约200亿日圆,至1,903亿日圆,回到接近上周五1,847亿日圆的去年4月以来最低水准.(完) --编译 张若琪;审校 王冠中 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=