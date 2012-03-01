〔日本股市〕日经指数早盘小涨但缩减升幅,仍接近9,800点

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月1日电---日本股市日经指数周四早盘缩减稍早的升幅,但守在9,800点附近,受第四季日本企业资本支出意外成长所提振;日圆贬值及欧洲央行的流动性举措则支撑人气.
财务省周四公布数据显示,日本10-12月当季企业资本支出较上年同期意外增加7.6%,为三个季度以来首度上升,表明企业因重建需求预期而受到鼓舞.[ID:nCN1419478]
日经指数.N225早盘上涨0.4%至9,757.20点.该指数稍早触及日高9,865.75点後缩减升幅.
东证股价指数.TOPX则升0.1%至836.69点.
Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki
Doshida表示,"资本支出数据远优於之前的预估,加上日圆/美元今日贬值,促使金融、汽车、机械和不动产等各类股买盘出笼."(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。