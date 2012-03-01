〔日本股市〕日经指数早盘小涨但缩减升幅,仍接近9,800点

路透东京3月1日电---日本股市日经指数周四早盘缩减稍早的升幅,但守在9,800点附近,受第四季日本企业资本支出意外成长所提振;日圆贬值及欧洲央行的流动性举措则支撑人气.

财务省周四公布数据显示,日本10-12月当季企业资本支出较上年同期意外增加7.6%,为三个季度以来首度上升,表明企业因重建需求预期而受到鼓舞.[ID:nCN1419478]

日经指数.N225早盘上涨0.4%至9,757.20点.该指数稍早触及日高9,865.75点後缩减升幅.

东证股价指数.TOPX则升0.1%至836.69点.

Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki

Doshida表示,"资本支出数据远优於之前的预估,加上日圆/美元今日贬值,促使金融、汽车、机械和不动产等各类股买盘出笼."(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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