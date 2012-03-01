〔印尼经济〕央行副总裁称通胀放缓速度快於预期

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡3月1日电---印尼央行副总裁Halim Alamsyah周四表示,印尼通胀放缓速度快於预期.
Alamsyah在新加坡的一场企业会议中表示,尽管石油和天然气以外出口可能因全球需求走弱而放缓,但对印尼整体经济成长的影响将不大.
"印尼央行一直很谨慎,因此短期利率已经过高.由於流动性过多,将对印尼通胀情况释出'错误'的讯息,"他表示.
他并称,印尼通胀率在2012年和2013年可能为4.5%,加减1%.
根据路透对18位分析师的调查,在周四中午左右出炉的数据料显示,印尼2月年通胀率可能加速至3.8%,不过和上月相比则可能放缓至0.27%.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。