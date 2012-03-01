《台湾利率预测》3月短票利率预计持稳在0.85-0.88%,央行料维持利率不变

* 3月短票利率料在0.85-0.88%,较上月持稳

* 央行料持平利率不变

* 关注外资汇入,股市走势

记者 高洁如

路透台北3月1日电---随着经济面逐渐好转,台湾央行3月底议息会议料将按兵不动;同时资金面相对宽裕,将扶助短票利率3月持稳在0.85-0.88%.

货币市场交易人士表示,在5-6月的上市柜公司发放现金股利期之前,3月提存期的发票量预料可望持平.不过近期汇市又蠢蠢欲动,股汇市若双双走高,将有助市场资金偏向充裕.

"CPI调成1.46%,油价又上去,景气灯号这两个月可能上升成黄蓝灯,应该已经没有人去讲央行会降息了,"一位大型票券商交易主管表示.

路透访查五家金融机构所作预估中值显示,3月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.85-0.88%;上月主要成交区间也大约落在0.85-0.88%,大型银行也有少量成交在0.89%.

台币兑美元TWD=TP扬升1.9分,最新报29.401台币;上日收盘劲扬1.62角,并创下近半年以来高位.外资及陆资昨日在台股则大幅买超188.58亿台币,已连续两日买超.2月累计在台股共买超636.13亿.[TWD/CN][.TWCN]

据路透1月间对20家金融机构所做的调查,多数认为央行第一季的全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变.(详情请见TWINT1)

一家本地银行的交易员认为,外资汇入下,外商银可望供给市场足够的银弹,有助维持市场宽裕.

但也有交易员谨慎指出,即便外资汇入,央行还是会维持密切监控市场动态,资金不致过剩得太离谱.

3月提存期共有约3.86兆(万亿)台币的央行存单到期,且有1,021亿台币公债还本及付息的宽松因子;至於紧缩因素,财政部将发行两期公债,分别是10,20年期公债,总计金额800亿台币.另央行也料将例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0437570]

以下为各金融机构对3月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.85 0.89

中华邮政 0.85 0.88

大型银行 0.85 0.88

大型票券商 0.85 0.87

永丰银行 0.84 0.88

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预估中值 0.85 0.88 (完)

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