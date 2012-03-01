〔两岸金融〕台湾银行业大陆分行首季有望承作人民币业务--金管会

路透台北3月1日电---台湾金管会周四表示,台湾银行业大陆分行今年第一季仍有望开始承作人民币业务.虽然其承作范围仅限"台资企业",但台湾将於两岸金融平台会议中,要求放宽"台资企业"的解释.

台湾金管会银行局长桂先农在一记者会上表示,关於中国银监会主席尚福林来台出席两岸银行监理合作平台会谈,已在规划中.行政院官员并转述行政院长陈冲表示,已要求金管会届时向陆方争取对"台资企业"放宽解释,让定义符合实际需要.

"我们会(在会议上)提建议."桂先农说.他不愿透露建议案的内容.

此前本地媒体报导此平台会议将於4月举行,桂先农并未否认,并称届时只是要讨论放宽台资企业的定义,台湾六家已於大陆设分行并开业的银行仍可能於第一季开跑人民币业务.

目前大陆已核准开业的六家台湾银行分别是:土地银行、合作金库、第一银行、华南银行、彰化银行(2801.TW)及国泰世华银行.

此外,桂先农还表示,对於台湾民众是否可透过证券商复委托、或经由银行信托架构下,投资大陆有价证券,主管机关正在研究规划中,目前尚未有最後结论.(完)