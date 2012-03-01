《全球主要央行动态》--3月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月23日-3月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克对美国经济看法温和,为近期乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水.贝南克对国会表示,除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.但他未暗示美联储将增加购买债券,令金融市场中的一些交易商感到失望.[ID:nCN1419468]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,消费者需求增强正带动美国经济加速,"我们对双底衰退的担忧减轻",但包括欧洲情势在内的风险仍然存在.费希尔还表示,尽管增长加速,但通胀基本受控.[ID:nCN1419844]

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,美国经济复苏"慢得让人沮丧",可能需要4-5年时间才能让失业率再次降至约6%的水准.他表示,经济复苏受到"一些阻力因素"的拖累,但当前货币政策适当,能帮助经济.[ID:nCN1417136]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,由於数据较好,美联储可以暂时按兵不动.但旧金山联储总裁威廉姆斯表示,鉴於楼市疲弱,购买抵押贷款支持债券(MBS)"尤其有用",又指称美国经济复苏乏力,需要积极的货币政策应对.纽约联邦储备银行总裁杜德利则说,美国需可靠的中期财政计划来削减财赤和负债,以支持经济持续复苏.[ID:nCN1411306]

根据路透获得的证词内容,美联储理事杜克称,美国楼市对整体经济复苏构成"严重拖累";楼市未能向过去那样对低利率作出积极回应,说明金融环境之外的因素,可能正抑制抵押信贷和房屋市场环境的改善;较高的止赎率可能会持续一段时间,并推低房价.[ID:nCN1414208]

美联储发布褐皮书称,美国经济在1月至2月中旬期间温和扩张,数个地区内招聘小幅增加.褐皮书仍基本保持和前次一样的谨慎乐观基调,并指出楼市出现部分改善.制造业看来成为亮点.12个地方联储中大多数均报告新订单以及出货量或产出增长,另有多个地区指投资性支出表现更加强劲.[ID:nCN8520238]

**欧洲**

欧洲央行周三开展第二轮再融资操作释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加预期此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的各国借款成本有望下降.欧洲央行期望,周三采取的举动将是最後一个抗击债务危机的重大举措[ID:nCN1419550].

欧洲央行表示,已决定希腊债券暂不能用作抵押用途,流动性可从各国央行处获得.一旦抵押品改善计划在3月中旬生效,希腊债券原则上将可重新用作抵押用途[ID:nCN1415602].

报导援引欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的话称,在2011年以弱势收场後,欧元区经济正在好转中,且过去两周一直有更多正面的迹象.德拉吉表示,通胀受到良好的控制,不过"复苏仍进展得很慢,且仍受制於下档风险."德拉吉亦称,欧洲央行没有进一步放松其担保规定的计画,下一步的调整可能是紧缩规定.[ID:nCT0436538]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,该行内部的普遍氛围显示,需要观察两度进行的三年期超低利率融资操作的影响,而他个人认为没有必要进一步提供三年期融资[ID:nCT0436958].欧洲央行执委科尔表示,对於流动性陷阱的担忧似乎基本没有根据.把利率降至零不存在技术性障碍,但存在各种不利的副作用.只有存在明确的通缩风险时才有必要把利率降至零,而今天并不存在这种风险[ID:nCN1410498].

**英国**

英国央行总裁金恩在国会听证时表示,英国经济复苏可能缓慢并可能遇阻,目前需要耐心等待经济恢复强劲复苏.他反驳了要求央行更积极提振对中小企业放款的呼吁,指称如果央行采取风险较大的措施,可能会让纳税人承担重大的亏损,而是否再扩大量化宽松,将视未来三个月的数据表现而定.[ID:nL5E8DT273]

英国央行副总裁塔克表示,英国银行业必须加强资本缓冲,因严峻的欧元区危机持续带来威胁,让支撑经济的重担落在英国央行货币政策肩上.政府需要持续削减预算赤字,而紧缩的财政政策仍是英国央行透过货币政策来支撑经济的前提.[BOE-CMN]

英国央行货币政策委员会委员布罗德班特称,欧元区问题仍是英国经济面临的重大风险,利率处於非常低水准有其原因,这种情况不会很快结束.[BOE-CMN]

英国央行货币政策委员会委员费希尔表示,如果英国经济维持现有状况,未来数月内不萎缩的话,该行不太可能释出更多宽松举措[ID:nCN1411894].

英国央行货币政策委员会委员迈尔斯表示,英国仍处在很不稳定的状况中,通胀可能进一步下滑,货币政策需要保持非常有利於经济扩张的状态,以提振需求[ID:nCN1407294].

英国央行2月8-9日会议的记录显示,央行货币政策委员会(MPC)中的两位决策者当时投票支持采取更大规模的刺激举措.[ID:nCN1404530]

**日本**

日本央行总裁白川方明称,央行通过设立新通胀目标传达的坚定物价承诺,很可能推高公众的通胀预期[ID:nCN1418270].

日本央行审议委员龟崎英敏表示,目前日本经济复苏停滞,但料将恢复温和复苏.不过他多次强调,需对日本经济面临的风险采取先行防范措施,例如日圆大涨及海外需求放缓等.[ID:nCN1417432][ID:nCN1417920]

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯称,澳洲经济正处於长期上升趋势,失业率较低且通胀率符合目标.即便在银行业者提高抵押贷款利率後,经济中的利率水平依然适当[ID:nCN1408852].

**中国**

中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵近日表示,由於国内外有众多不确定因素,今年货币政策需"走一步看一步",第一季度是政策预调微调的关键.宏观经济最大的不确定性是房地产,股市可能有较好发展[ID:nCN1409342].(完)