〔两岸经贸〕台湾冀两年内完成ECFA货品贸易谈判,暂无二次早收清单计划

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北3月1日电---台湾经济部周四表示,希望两年内完成ECFA货品货易谈判,且双方倾向一次谈完,不再有二次早期收获清单计划.
台湾执政的国民党智库此前建议,ECFA(两岸经济合作架构协议)贸品贸易於两年内谈定、10年内降税完成,对此,经济部国贸局局长卓士昭在一场记者会上表示,已收到相关讯息,但协商正在进行中,难以预估时程.
"我们也希望(两年内谈完),...但现在还有5,000多项要谈."他说.
至於是否有二次早收清单,卓士昭表示,已和陆方讨论过相关议题,但因目前全球的自由贸易协定(FTA)都没有二次早收,因此双方都希望一次谈完.
此外,他还指出,签署ECFA後成立的"两岸经济合作委员会"(经合会)将於上半年再度开会.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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