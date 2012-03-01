〔澳洲股市〕下跌1%,但受中国PMI数据提振脱离低位

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透墨尔本3月1日电---澳洲股市周四下跌1%,矿业股受累於铜价及金价下跌,因迹象显示美国不计画推出新的刺激举措.但澳股受中国经济数据的提振而脱离低位.
中国2月制造业增速优於预期,出口订单四个月以来首度扩张,支持中国经济可避免硬着陆的看法.[ID:nCN1420118]
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌1%至4,255.6点.
Newcrest Mining(NCM.AX)下跌2.8%至五周最低位,因金价重挫多达5%至每盎司1,690美元下方,创下逾三年来单日最大跌幅.
力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)分别挫低1.8%和1.5%,此前铜价自两周高位回落.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。