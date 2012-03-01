〔表格〕台股外资及陆资买超41.11亿台币,已连续三日买超

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北3月1日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超41.11亿台币,已连续三日买超,上交易日修正後为买超187.14亿.
三大法人今日合计买超57.32亿台币,上交易日修正後为买超215.76亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/1 +41.11 +11.49 +4.71 +57.32
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本月累计 +41.11 +11.49 +4.71 +57.32
月份 外资 自营商 投信 合计
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 张雅菁; 审校 黄凯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。