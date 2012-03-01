版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 15:07 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超41.11亿台币,已连续三日买超

路透台北3月1日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超41.11亿台币,已连续三日买超,上交易日修正後为买超187.14亿.

三大法人今日合计买超57.32亿台币,上交易日修正後为买超215.76亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/1 +41.11 +11.49 +4.71 +57.32

----------------------------------------------------

本月累计 +41.11 +11.49 +4.71 +57.32

月份 外资 自营商 投信 合计

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐