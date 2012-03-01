〔台湾债市〕10年新券狭幅整理,买盘守稳冷券令空方无计可施

路透台北3月1日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周四续在平盘狭幅整理.虽然该券未平仓量昨日已由87.5亿台币快速增至104.5亿,但因同年期冷券100/9殖利率仍守稳1.29%,令空方没有发挥空间,仅能当冲静待周六标售的来临.

交易商指出,继昨日突破29.5价位,一度创逾五个月高位後,台币兑美元TWD=TP今日也呈现狭幅整理格局.从市场表现来看,长假结束後新一波热钱的流入,受惠最大者还是股市,债市顶多只能靠着资金行情让殖利率维持在低档,预料101/5标售前,发行前交易殖利率仍会在1.27-1.29%间整理.

"101/5未平仓量大增,是因为昨日台股喷出,让空方认为有机可乘,但投资盘却没有退守的迹象."一证券商交易主管称.

另一券商交易员指出,由於投资盘逢高承接的心态未变,这将让空单继续追空的意愿降低.债市殖利率仍将维持上有铁板、下有锅盖的沉闷市况.

继昨日大涨2.04%後,今日台股加权股价指数.TWII收平,终场跌3.1点,或0.04%,至8,118.34.[.TWCN]

10年新券将於本周六(3日)补交易日标售,金额为400亿台币,3月7日发行.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.04 0.9540 0.9500-0.9577 30.5

10 101/5 A01105=TWO +0.10 1.2790 1.2784-1.2825 224.0

20 101/2 A01102=TWO +0.42 1.7270 1.7200-1.7270 2.0

随着各主要国家央行纷纷推出超宽松货币政策,通膨的阴霾也随之而来.美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克於周三即表示,汽油价格上涨是"主要反映全球油价走高--这种情况可能会暂时推升通胀,并降低消费者的购买力".

一证券商交易员对此表示,热钱流窜让商品价格水涨船高,通膨的疑虑让市场开始怀疑,各国央行是否能够力守低利率的承诺,进而导致中期筹码出现松动.

不过交易商认为,由於上半年的比较基期偏高,不易引发通膨的疑虑.最快要等到第三季末,消费者物价指数(CPI)年增率才有走高机会,届时债市变盘的机率将提高.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7270

10 100/9 A00109=TWO 1.2900

5 101/1 A01101=TWO 0.9540

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)