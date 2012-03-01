〔台湾汇市〕台币兑美元收跌6.7分,台股温吞且短线有修正压力

路透台北3月1日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌6.7分,因央行尾盘进场作价助贬.国际美元持坚缺乏推升助力,台股亦在平盘上下波动,令台币多数时间呈狭幅震荡,市场静待消息面突破.

尽管美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克对美国经济看法温和,却未暗示将推出更多刺激举措,令市场大失所望,欧元等非美货币回档整理.交易商称,今日外资汇入力道减弱,加上出口商於月初并无抛汇需求,交易量能明显萎缩,仅有实质需求苦撑盘面.

"目前也到了台币的上档压力,技术上也有修正的压力."一位外商银行交易人士表示.

汇银人士表示,不仅仅是台币,台股飞越年线後也面临上档的压力,不排除汇价逢低会有获利了结、回补美元的需求,短线恐拉回测试支撑.不过,国际市场资金犹多,风险偏好也有显着提升,亚币中长期升值的机率仍大於贬值机率.

他们预估,台币明日交投区间先看29.35-29.55元间,将视台股及外资动向为主要指引.

台币/美元盘中曾触及29.300元,创下2011年9月9日的29.180元以来最高.

台股加权指数.TWII周四微幅收跌0.04%,至8,118.34点;外资及陆资在台股买超41.11亿台币,已连续三日买超,上交易日修正後为买超187.14亿.[ID:nCT0438320]

大多数新兴亚洲货币周四下跌,因投资者在欧洲央行注入新流动性後对亚币近期涨势获利了结,此外美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克并未明确暗示将采取更多宽松政策.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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