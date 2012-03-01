〔澳洲个股〕Extract Resources董事建议接受中国广东核电收购要约

路透悉尼3月1日电---Extract Resources EXT.AX的独立董事已经表态支持中国广东核电集团的收购要约,此要约对Extract Resources的估值为22亿澳元(23.8亿美元).Extract Resources拥有全球最大铀矿之一.

Extract Resources未能取得其他收购要约後,董事建议接受广东核电每股8.65澳元的收购价格,让广东核电集团更加接近掌控纳米比亚Husab铀矿项目.

"在历经旷日废时的过程後,时至今日并没有接获其他更好的提案,同时也未与第三方团体进行任何讨论."Extract Resources在一份声明稿中指出.

中国广东核电集团是与中非发展基金联手出价,起先是提出以9.90亿美元收购持有Extract Resources 42.7%股权的Kalahari Minerals KAH.L;而在取得Kalahari Minerals的控制权後,广东核电集团於上月推动Extract Resources的收购.

目前持有Extract Resources 14%股权的力拓(RIO.L)(RIO.AX)并未立即表态是否接受此收购要约;力拓先前己接受中方收购它在Kalahari Minerals持股的要约.

Husab有可能是全球第二大的铀矿,力拓一直与Extract Resources协商,将Husab与邻近的Rossing矿场合并;Rossing为全球持续开采最久的露天铀矿.

Extract Resources股价收盘持平於8.60澳元,澳洲股市主要股指则是收低1%.(完)