《台湾产业分析》後尔必达DRAM业吹起整并风

* 尔必达破产,台厂再传整并之说

* 谈判筹码尽失且债务庞大为难题

* 美光态度为关键,市场寡占势不可免

记者 张雅菁/詹颖颐

路透台北3月1日电---"大者恒大,强者愈强"的企业生存法则再次上演.日本尔必达记忆体6665.T宣布破产重整後,台湾四大惨业之一的DRAM业者再次感受到与海外大厂进行整并的迫切感.

然而看似最後一搏的契机,背後难题不少,包括庞大债务无解,且台湾可能已失去与海外大厂谈判的筹码.台湾DRAM厂前途坎坷下,政府官员冀望有水到渠成的好方法.

在2008至2009年上一波金融风暴横扫持,经济部曾积极介入欲整合台湾六家厂商成立一家新公司台湾创新记忆体公司(TIMC),并引进海外大厂尔必达916665.TW或是美光(MU.O)的技术在台扎根.一山不容二虎的态势,让美光与尔必达高层频频奔走经济部,争取青睐,欲藉此扩大自身的市占率,同时取得政府资金.

不过由於业者彼此之间利益纠葛且立法院反对,而让TIMC宣告破局.分析师认为,当年美日两大厂都担心台厂投靠单一阵营,让台厂有谈判筹码,但如今尔必达自身难保,技术向来仰赖海外大厂授权的台厂更显势单力薄.

"现阶段台湾只是待宰羔羊,没有发言权了.现在只剩美光可以靠,美光姿态一定非常高.只能人家开价,要不要接受的情况,"IEK分析师彭国柱称.

继2009年初德国奇梦达(Qimonda)倒闭後,这波DRAM产业冰河期倒下的是全球第三大DRAM厂--尔必达,由於行动装置崛起减少标准型DRAM需求,且日币升值等因素,让债台高筑的尔必达在本周一宣布破产保护,预期六周内提出重整再生计划.

尽管尔必达重整期间仍将持续营运,不过,客户转单在所难免,市场一致看好,全球前两大韩国三星(005930.KS)及海力士(000660.KS)的市占率将一举扩大,美光亦有机会站稳第三大.而韩系厂商的议价能力将更为强化.

然而,台厂首当其冲的是在供货及技术合作密切的台湾代工子公司瑞晶4932.TWO,与合作夥伴力晶5346.TWO;不过,与美光结盟的台塑集团旗下南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW阵营,则被视为可望成为供给过剩改善的受惠者.[ID:nCT0437572]

瑞晶周四止跌收升6.85%,报7.8台币,上日在没有跌幅限制的兴柜收盘暴跌31%,一度触及6台币历史低点;力晶今日扬升1.69%,收报1.2台币,逆转上日跌停;至於南亚科及华亚科则是连续两天涨停一价到底,分别收报4.46及8.6台币.

参看"《台湾产业分析》DRAM业廿年黄粱梦觉,2012年面临生死抉择",请点选[ID:nCT0426060]

参看全球DRAM业者2011年第三季市占率图表,请点选(r.reuters.com/fab65s)

参看〔背景资料〕台湾与国际DRAM厂商比较一览表,请点选[ID:nCT0426268]

**整并难度高**

台湾经济部第一时间已表示,美日均向台湾表达持续合作的意愿,台湾推动台美日三方DRAM产业合作的方向维持不变.而本地经济日报则报导称,台塑集团高层已向经济部官员表达希望官方协助,促成美光出面与台塑合作,共同整合DRAM业,成为全球DRAM第二大业者,超越韩厂海力士.

不过,该则报导遭到南亚科董事长吴嘉昭否认.行政院长陈冲则公开表示,由於事涉复杂因素,"不是像煮饭一样很快有答案,要瓜熟蒂落,很自然的情况下,水到渠成是最好的方法."

而上次整并破局的原因之一--业者间的利益纠葛,在过去两三年来DRAM价格跌跌不休,债务问题更形恶化下,同样是此次再试图整合的一大挑战.

"大家都忘了一件事,片面谈整合,请问财务要怎麽解决?"力晶董事长黄崇仁称."债务问题不能解决,我今天认为谈合并都是困难,不能一厢情愿."

2007-2011年间,台湾五家DRAM厂--茂德、力晶、瑞晶及南亚科、华亚科累计亏损共逾3,700亿台币.另外,根据中华信评的统计,台湾银行业对DRAM业的直接放款逾2,000亿台币.

已逐步将力晶转型为晶圆代工业的黄崇仁认为,尔必达事件将加速日厂将技术移转予台厂,共同拥有技术,并借重台厂制造能力共同开发生产的模式.

曾任TIMC董事长的宣明智接受本地媒体访问则指出,台湾DRAM产业最佳整并的时机已过,尔必达声请破产,让DRAM现存四个主流玩家剩下三家,如果华亚科、南亚与美光结盟能好好的发挥,或许可以期待一些机会.

**美光争占三强**

而在这些这项结合美中日,对抗韩厂的剧本中,拥有NAND技术的美光目前无疑是占关键地位.美光近来鸭子划水,已藉由私募增资取得华亚科多数股权,并在日前宣布增将以6亿美元,买入与英特尔(INTC.O)合资的NAND厂的英特尔持股.

IEK的彭国柱认为,美光或许可以慢慢等候更低价的出手时机,但同时也必须留意三星吃下尔必达的市占率.而三星在DRAM市场的寡占地位,不只会让各大个人电脑(PC)冷汗直流,恐怕也可能间接影响英特尔的中央处理器(CPU)价格.

在1月底市场便盛传,尔必达计划最早於2月初同美国美光(MU.O)达成向其注资的协议,最终并将寻求台塑集团的加入.然而,美光执行长Steve Appleton上月在一场飞机失事意外丧生,让这项交易打上大问号.

据市场研究机构集邦科技,以去年第四季营收比较,三星市占率以44.3%居冠、海力士23.3%、美光以12.1%排第三大,至於尔必达的12.0%市占率将是未来三强的争夺战.

"整个DRAM产业失衡已久才真正是扼杀尔必达生存之路的最大主因...长期而言,DRAM产业走入寡占模式已是不可避免的趋势,尔必达的退出无异加速产业蜕变的过程,"集邦科技称.(完)