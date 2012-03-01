〔外汇期权〕欧元/美元现汇挫跌後波动率处於上档

IFR伦敦3月1日电---在欧元/美元跌穿1.3400至1.3317、且卖压依旧沉重之际,欧元/美元波动率保持在上日稍晚的较高水准.

一周期价平波动率在11%区间中段,此前现汇在1.3400上方时报在10.0%附近,而目前已经反映了欧洲央行注资题材,而明天则将会反映美国非农业就业数据.

一个月期价平波动率上日一度来到10.3%,目前则来到10.65%;三个月期波动率从10.8%升至11.2%;一年期则从12.1%升至12.3%.Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标(RR)报1.6,三个月期报2.55,偏向欧元卖权.

英镑波动率亦随欧元/美元走高,一个月期目前报7.5%,上周一度触及逾三年低点6.85%;一年期波动率则从9.0%升至9.4%.

欧元/英镑波动率亦有支撑,因线会从0.84英镑上下跌超过100个基点,今日一个月期波动率报7.7%,此前报7.4%

澳元/美元波动率全面脱离近期创下的11个月低点,尾随整体性的波动率走升,不过现汇仍处於近期交投区间.一个月期波动率从10.8%升至11.2%,一年期波动率从13.5%升至13.75%.

美元/日圆波动率续涨,一个月期挑战10.0%关卡,一年期则上探11.5%.但若现汇守在81.00日圆附近,多头料陷入苦战,因目前与现实波动率间的隐含溢价达2.0个百分点.(完)