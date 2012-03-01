〔欧洲金融〕德央行总裁论及放宽ECB担保品规定风险,反映ECB委员间疑虑

路透法兰克福3月1日电---一名央行消息人士表示,德国央行总裁魏德曼致函欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,论及欧洲央行放宽担保品规定的各种风险,这是两人之间持续性对话的一部分,同时也是ECB委员间一大辩论主题.

该名消息人士向路透表示,魏德曼在2月将此信函送交德拉吉,这是两人讨论欧元区跨境支付系统TARGET2失衡日益严重议题的一部分.

该消息人士补充道,德国央行认为这样的失衡问题是欧元区根本问题的外在表现.自从魏德曼寄发该信函之後,两人已经有过对谈.

魏德曼在送交德拉吉的信函中,提出了他对欧洲央行决定放宽担保品规定、让更多银行可以取得ECB融资的关切.这封信函是由德国法兰克福汇报所取得.

上述ECB决议让约800家银行有资格在周三参与欧洲央行第二轮三年期低成本融资操作.

该名消息人士指出,欧洲央行决议造成该行承担的风险不断升高,也是欧洲央行管理委员会当中一大辩论主题.

法兰克福汇报指出,魏德曼在信中呼吁担保品规定回到危机前的标准,他并指出欧元区TARGET2跨境支付系统失衡日益严重所衍生的风险.

过去数月以来,上述失衡问题已经成为分析师、决策人士及财经记者间的热议话题,部分人士将此问题视为新一波危机的开端.

不过德拉吉在2月召开的月度记者会中表示,这样的情势发展是正常的,也是一个货币同盟中本来就会有的状况.(完)