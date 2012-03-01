〔台湾货币市场〕短率再显松动,央行收受存单消极令游资过多(更新版)

(新增拆款及存单发行数字)

* 央行收受资金消极令市场游资过多

* 央行称平稳资金的方向未变

* 短率再显松动

记者 高洁如

路透台北3月1日电---台湾银行间短期利率周四再显松动.央行在收受存单的动作上并不积极,让市场资金相当宽松,短率中的拆款利率再有略微下移倾向.

资金调度人士表示,央行不仅在收受三种天期存单的动作相对保守,连隔夜存单也收的很少,让市场的资金很多.

一位不愿具名的央行官员则表示,目前收受银行业的存单基本方向仍以稳定市场资金为主,并没有改变.至於累积本提存期至今的超额准备,若除以天数,单日仍不到百亿台币,并不算太多.

上述官员也说,本提存期自从农历年後以来,初期碰到月初发薪日,年後的通货回笼速度较以往慢了一些,也可能是这样,银行在存单申购的动作上近期也没有太积极.

"央行收少了还是有差,不少本地银行(资金)都烂掉了,"一位外商银行资金调度人士说.

不少本地银行则表示,央行下午委托银行代收隔夜存单的窗口都没打开,市场需求很低,资金没处可去.

拆款中心的报价显示,一周的拆款利率高位0.73%,较上日0.75%下跌了2基点.

本地时间拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.400%,上日为0.403%;区间在0.299-0.72%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日在0.395-0.75%.

台湾金融市场周六(3日)因先前调整放假而将补上班一日,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**发票量小**

短票方面,票券商指出,近期市场发票量随着股市渐有起色而有扬升迹象.只不过,民间企业的资金来源供给也不少,因此票券商与银行承做的金额并不算高.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85%,同上日.

央行今日共发行1,750.5亿台币存单,相较存单到期金额1,906亿,存单发行余额减少155.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,718.8亿台币,除今日之外,依序为周五3,603.8亿、周六2,044亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负17亿台币,累计超额准备为2,704亿台币,加计前期1%的超额准备为3,924台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则大致持稳.月初资金陆续回流,抵销联邦银行(2838.TW)及鸿海(2317.TW)两支债券交割的紧缩因素影响,市场资金宽松,调度相当顺利.

交易商指出,由於先前在上月底流出的投信资金回流,加之银行体系资金也十分充裕,今日市场资金供应平稳偏多;至於寿险资金供应则尚称平稳,各家机构多缺不一.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同於上日.

联邦银行金融债及鸿海公司债今日发行,金额分别为15亿及90亿台币.(完)