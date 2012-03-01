〔两岸金融〕台湾国泰人寿取得中国合格境外机构投资者(QFII)资格

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北3月1日电---台湾国泰金控(2882.TW)旗下的国泰人寿周四表示,经中国证券监督管理委员会审查通过,获得"合格境外机构投资者(QFII)"资格.後续将继续向大陆外管局申请投资额度,批准後将正式投资於大陆A股与债券市场.
国寿表示,看好大陆的经济发展,短中期着眼於资本市场逐渐稳定成熟之发展性,除具有风险分散效果,亦可提高收益报酬,长期而言有利提高海外投资组合效益,成为长期资产配置之重要标的.
去年11月间,台湾的新光人寿和中国人寿(2823.TW)已抢得头香,是第一批取得大陆QFII资格的寿险公司.
先前国泰金控旗下国泰投信亦已取得QFII资格.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。