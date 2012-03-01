〔美国股市〕拉美ADR劲扬,因巴西财长驳斥对外国直接投资课税的报导

路透纽约3月1日电---拉美企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,此前拉丁美洲股市触及七个月新高,因巴西财长驳斥了该国将对外国人士购买股票课税的报导.

巴西财政部长曼特加排除了要对外国直接投资课税,并说仍欢迎外国投资者.

巴西最大的非政府银行Itau Unibanco的ADR(ITUB.N)上涨4.3%至21.70美元.最球最大铁矿石生产商淡水河谷ADR(VALE.N)升2%至25.63美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR扬升1.1%.标准普尔500指数.SPX收高0.6%.

拉丁美洲的ADR方面,阿根廷能源公司YPF (YPF.N)暴涨12.4%至29.49美元,此前阿根廷总统费尔南德斯宣布无影响该企业的新措施.

拉丁美洲ADR指数.BKLA升1.7%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR涨1.2%至点,亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.59%.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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