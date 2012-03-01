〔货币市场〕商业票据市场承压,因企业青睐长债且市场主要买家前景不定

路透纽约3月1日电---美国商业票据市场承压,因企业发行长期债务以锁定目前处於纪录低点的利率,而不依赖短期债务.

分析师和投资者周四表示,美国货币市场基金产业前途未卜,或许也导致企业暂不发行短债.美国货币基金产业规模达2.6万亿(兆)美元,是商业票据的大买家.

"长期利率如此之低,企业纷纷把债务转为长期,以避免债务延展的风险,"TCW投资组合经理人Bret Barker说.TCW旗下管理资产接近1,180亿美元.

根据汤森路透旗下IFR调查,分析师预计3月投资级公司债供应量约为1,000亿美元上下.2月高级别债券发行规模为972亿美元.

另一方面,根据美国联邦储备理事会周四公布的数据,美国经季节调整後的商业票据流通额在2月减少450亿美元至9,272亿美元.

商业票据市场规模连续第三周缩小.企业一般依靠该市场融资以筹措薪资,库存和日常经营所需资金.

此外,购买大约一半短期债务的货币市场基金有可能面临改革,这亦让企业不敢把商业票据市场作为可依赖的资金来源.

"货币市场基金本身仍面临问题."TCW的Barker说.(完)