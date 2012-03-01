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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:22 BJT

《日本重要政经日程》--3月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月1日(四)

2330 - 1月失业率.

2330 - 东京地区2月消费者物价指数(CPI)和全国1月CPI.

2330 - 1月所有家庭支出.

2350 - 2月货币基础

3月2日(五)

-- - 日本内阁会议,随後财务大臣安住淳主持新闻发布会.

0200 - 泰国前总理阿披实(Abhisit Vejjajiva)在日本记者俱乐部举行新闻发布会.

企业消息:

-- - 美国商会在日本举行美国-亚洲商业峰会,演讲嘉宾包括美国驻日大使John Roos,花旗集团副董事长Lewis Kaden和乐天执行长三木谷浩史.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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