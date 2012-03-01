《日本重要政经日程》--3月2日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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(除特别说明外,均为GMT时间)
3月1日(四)
2330 - 1月失业率.
2330 - 东京地区2月消费者物价指数(CPI)和全国1月CPI.
2330 - 1月所有家庭支出.
2350 - 2月货币基础
3月2日(五)
-- - 日本内阁会议,随後财务大臣安住淳主持新闻发布会.
0200 - 泰国前总理阿披实(Abhisit Vejjajiva)在日本记者俱乐部举行新闻发布会.
企业消息:
-- - 美国商会在日本举行美国-亚洲商业峰会,演讲嘉宾包括美国驻日大使John Roos,花旗集团副董事长Lewis Kaden和乐天执行长三木谷浩史.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。